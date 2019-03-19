Vodafone, condenada a indemnizar con 6.000 euros a un usuario al que incluyó en una lista de morosos
El fallo considera que se vulneró de forma "infundada y arbitraria" el derecho al honor del demandante al "no tener conocimiento ni ser requerido de pago alguno".
Europa Press
Cantabria-19/03/2019
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El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Medio Cudeyo (Cantabria) ha condenado a la empresa Vodafone a indemnizar a un cliente con 6.000 euros por vulneración de su derecho al honor al incluirlo de forma irregular en una lista de morosos por una deuda no reclamada de 245 euros de