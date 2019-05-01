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Vodafone detectó fallos de seguridad en sus routers hechos por Huawei en 2011 y 2012 para Italia

Las vulnerabilidades podrían haber permitido al fabricante de los dispositivos acceder de forma no autorizada a información de los clientes (empresas y particulares) mediante la red de línea fija.

FACUA.org
Internacional-01/05/2019
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Vodafone ha encontrado fallos de seguridad en algunos de los routers que Huawei fabricó para la compañía en el mercado italiano en 2011 y 2012. En concreto, la compañía de telecomunicaciones ha afirmado que detectó vulnerabilidades en dos productos.

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