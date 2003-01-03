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Vodafone rectifica sus dos campañas de Navidad tras las advertencias de FACUA de que incurría en publicidad engañosa

La compañía ofertaba engañosamente "6 meses de llamadas gratis", incurriendo en las mismas irregularidades que en su campaña de la Navidad de 1997.

FACUA.org
España-03/01/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha logrado que el operador de telefonía móvil Vodafone rectifique los anuncios de su campaña publicitaria navideña tras haberle advertido de prácticas de publicidad enga&

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