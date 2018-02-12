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Vodafone tendrá que pagar 9.000 euros a una clienta por incluirla indebidamente en un registro de morosos

La empresa de telefonía mantuvo a esta consumidora casi 6 años, unos 71 meses, en la lista del registro de solvencia patrimonial Asnef como deudora.

Europa Press
España-12/02/2018
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El Juzgado de Primera Instancia número 11 de Oviedo ha condenado a la empresa de telefonía Vodafone a pagar 9.000 euros a una clienta por incluirla indebidamente en Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), el mayor registro de morosos de

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