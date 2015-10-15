Volkswagen admite que instaló un segundo software para superar los tests en los nuevos coches de EE UU
La compañía ha reconocido que los modelos de 2016 tienen un dispositivo que les permite superar el examen de emisiones de los reguladores con más facilidad.
FACUA.org
Internacional-15/10/2015
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Volkswagen ha reconocido que sus nuevos vehículos diésel para EE UU también tienen un dispositivo que les permite superar el test de emisiones para su homologación con más facilidad. Este es el motivo, según indica el diario