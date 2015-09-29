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Volkswagen deja de vender sus coches con el software manipulado en España

Todos los vehículos equipados con motores diésel acordes a la normativa de emisiones anterior a la Euro 6 podrían estar afectados.

FACUA.org
España-29/09/2015
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Las marcas Volkswagen, Seat y Skoda han ordenado a sus concesionarios en España que dejen de vender vehículos con motor diésel manipulados. La medida afecta potencialmente a 3.320 vehículos, aquellos que tendrían que haber sido fabricados siguiendo las directric

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