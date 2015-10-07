Volkswagen iniciará en enero la revisión de los modelos afectados por el caso del software fraudulento
El consejero delegado de la compañía ha indicado a un diario alemán que el proceso no terminará hasta final de 2016, pero sigue sin aclarar cómo será ni si provocará pérdida de prestacion en los vehiculos.
Europa Press
Internacional-07/10/2015
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El consorcio automovilístico alemán Volkswagen tiene previsto iniciar el próximo mes de enero la campaña de revisión de los vehículos afectados por el software que podía manipular los resultados de las pruebas de emisiones, según indic&oacut