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Vueling indemniza a un socio de FACUA tras cancelar su vuelo

La normativa establece compensaciones de 250 euros por pasajero para vuelos de hasta 1.500 kilómetros así como asistencia a los viajeros.

FACUA.org
España-17/04/2012
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Iván Seco, socio de FACUA Sevilla, viajó a Barcelona con su pareja y al llegar al aeropuerto para regresar a Sevilla vieron que su vuelo había sido cancelado. “Nos pusimos muy nerviosos, viajo mucho a Cataluña para ver a mi familia y nunca me

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