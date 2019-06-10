Nuestras acciones

Xiaomi retira patinetes eléctricos por un problema en el mecanismo de plegado

Se trata del modelo M365 con números de serie comprendidos entre el 21074/00000316 y 21074/00015107 y el 16133/00541209 y 16133/00544518.

FACUA.org
España-10/06/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado del modelo M365 de los patinetes eléctricos de Xiaomi por un problema con el mecanismo de plegado. Se trata de aquellos con números de serie comprendidos entre el 21074/00000316 y 21074/00015107 y el 16133/0054120

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos