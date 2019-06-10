Xiaomi retira patinetes eléctricos por un problema en el mecanismo de plegado
Se trata del modelo M365 con números de serie comprendidos entre el 21074/00000316 y 21074/00015107 y el 16133/00541209 y 16133/00544518.
FACUA.org
España-10/06/2019
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Imagen: Xiaomi.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la retirada del mercado del modelo M365 de los patinetes eléctricos de Xiaomi por un problema con el mecanismo de plegado. Se trata de aquellos con números de serie comprendidos entre el 21074/00000316 y 21074/00015107 y el 16133/0054120