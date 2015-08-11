Yoigo subirá el establecimiento de llamada sin respetar los contratos de permanencia, denuncia FACUA
La asociación insta a los consumidores a denunciar este incremento tarifario pues es la compañía la que no respeta las condiciones acordadas en los contratos.
FACUA.org
España-11/08/2015
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la ilegalidad de la subida del precio del establecimiento de llamada anunciada por Yoigo en móviles si los usuarios tienen contrato de permanencia. La asociación advierte de que estos contratos no vinculan solo a los usuarios, sino tam