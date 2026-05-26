Agencia EFE

La CNMC multa con solo 710 euros a Ibai Llanos, 1.780 euros a Nachter y 1.544 euros a Jordi Wild por incumplir la legislación audiovisual

En el caso de los dos primeros se imponen las sanciones por haber emitido contenido publicitario sin los requisitos adecuados, mientras que a Wild se le multa por difundir contenido de combates de contacto extremo sin las advertencias exigidas para proteger a los menores.

23/7/2026