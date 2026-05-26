Agencia EFE
Entran en vigor nuevas normas de movilidad para dar mayor protección a bicicletas, motocicletas y patinetes
Los usuarios de vehículos de movilidad personal deberán llevar siempre casco de protección y se prohíbe su uso a menores de 15 años.
30/9/2026
La Unión Europea vetará las redes sociales a menores de 13 años
La futura Ley de Infancia limitará las cuentas de los adolescentes de entre 13 y 15 años a perfiles supervisados por sus padres.
16/9/2026
La Fiscalía pide tres años de cárcel para un policía local de Cantabria por difundir mensajes de odio contra magrebíes a través de X
El usuario aprovechó su cuenta dedicada al fútbol para publicar contenido xenófobo tras los sucesos ocurridos en julio de 2025 en Torre Pacheco.
15/9/2026
La Justicia eleva a 3.000 euros la indemnización a un usuario que fue incluido en un fichero de morosos por una deuda inexistente
Durante el tiempo que permaneció en el fichero sus datos fueron consultados en seis ocasiones por dos entidades bancarias, además del propio afectado.
9/9/2026
Meta acuerda pagar hasta 16.680 millones de dólares para evitar el juicio en Estados Unidos por adicción a las redes de los adolescentes
La compañía tecnológica se compromete también a implementar protecciones de seguridad como verificación de edad, eliminar cuentas de menores de 13 años o limitaciones en el tiempo de uso.
27/8/2026
La CNMC multa con solo 710 euros a Ibai Llanos, 1.780 euros a Nachter y 1.544 euros a Jordi Wild por incumplir la legislación audiovisual
En el caso de los dos primeros se imponen las sanciones por haber emitido contenido publicitario sin los requisitos adecuados, mientras que a Wild se le multa por difundir contenido de combates de contacto extremo sin las advertencias exigidas para proteger a los menores.
23/7/2026
Investigan a Bankinter, BBVA, Caixabank, Sabadell, Santander y Unicaja por posibles prácticas anticompetitivas en hipotecas
Se estudia la realización, por algunos de sus directivos, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo.
16/6/2026
Stellantis llama a revisión a 1,3 millones de vehículos Jeep por riesgo de incendio
Afecta a los modelos Jeep Wrangler y Jeep Gladiator fabricados entre 2021 y 2025.
9/6/2026
Bruselas multa a Temu con 200 millones de euros por ofertar productos ilegales
La Comisión Europea mantiene abiertas otras dos investigaciones a la empresa china por sus sistemas de recomendación de contenidos y por el acceso que da a investigadores externos para que analicen sus algoritmos.
28/5/2026
Consumo abre expediente sancionador y ordena el bloqueo de las plataformas de apuestas Polymarket y Kalshi
El Ministerio señala que estas dos empresas estarían operando en España sin contar con la obligatoria habilitación administrativa.
26/5/2026