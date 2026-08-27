Meta acuerda pagar hasta 16.680 millones de dólares para evitar el juicio en Estados Unidos por adicción a las redes de los adolescentes
La compañía tecnológica se compromete también a implementar protecciones de seguridad como verificación de edad, eliminar cuentas de menores de 13 años o limitaciones en el tiempo de uso.
Agencia EFEFACUA.org
Internacional-27/08/2026
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Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha acordado pagar un máximo de 16.680 millones de dólares (unos 14.312 millones de euros) como parte de un acuerdo para resolver las demandas presentadas por varios estados de Estados Unidos, según un documento judicial