Jesús Benítez
Telecos: desistimiento y abusos por la instalación de servicios
Con carácter general, son nulas aquellas cláusulas que impongan a los usuarios penalizaciones por desistir del contrato.
25/2/2022
La intervención de los consumidores en la cadena alimentaria
Resulta imprescindible dotar a los usuarios de mecanismos que permitan la corrección de los desequilibrios que afectan a la cadena alimentaria.
30/12/2021
Banca: Cada vez más comisiones y menos servicios
Desde hace algunos meses, un número importante de entidades vienen implementando políticas que entrañan el cobro de cantidades por la retirada de efectivo en ventanilla.
29/10/2021
Viajes por Europa y asistencia a la salud: la tarjeta sanitaria europea
En toda la Unión Europea existen normas para garantizar el acceso de los ciudadanos comunitarios que se desplazan a otros Estados miembro a sus prestaciones en salud.
11/8/2021
La cuenta de pago básica como alternativa a la exclusión financiera
Los servicios bancarios resultan imprescindibles hoy en día, y la legislación obliga a los bancos a disponer de herramientas para que los usuarios puedan acceder a ellos.
30/6/2021
Proteger a los usuarios ante la subida de comisiones de la banca
La Dirección General de Consumo recuerda, en un informe, que para cambiar las condiciones se deben cumplir una serie de condiciones, como la información previa y que el motivo aparezca en el contrato.
26/2/2021
Desprecintado de productos y derecho de desistimiento
En su sentencia de 27 de marzo de 2019, el TJUE aclaró que no cabía limitar el derecho de desistimiento en productos desprecintados que permitiesen su nueva comercialización.
30/12/2020
La realidad oculta tras numerosas líneas 118
El descenso en el uso de estas líneas ha venido acompañado de la proliferación de prácticas fraudulentas por parte de los operadores telefónicos para obtener un mayor beneficio económico.
30/10/2020
Los suministros esenciales en tiempos de pandemia
El acceso al agua y a suministros energéticos como la electricidad o el gas tiene un carácter fundamental en el ámbito doméstico para el bienestar de las personas, garantizando un desarrollo vital mínimo.
31/7/2020
¿Qué derechos te asisten para hacer valer la garantía de tus productos?
La ley contempla que todos los productos adquiridos tengan un plazo de garantía de dos años y obliga al vendedor a repararlos o sustituirlos.
30/4/2018