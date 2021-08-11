Viajes por Europa y asistencia a la salud: la tarjeta sanitaria europea

En el contexto de la crisis sanitaria global generada por la Covid-19, la entrada en vigor el pasado 1 de julio de la normativa comunitaria que regula el certificado Covid digital ha dado lugar a que el referido documento haya acaparado la atención de la mayor parte de las personas que han efectuado desplazamientos entre Estados miembros de la Unión Europea. Sin duda alguna, la disposición del certificado Covid digital puede resultar recomendable a efectos de evitar restricciones a la libertad de circulación en tales desplazamientos. No obstante, no es menos cierto que, en el marco de cualquier viaje por Europa -y con mayor probabilidad en el contexto de la crisis sanitaria derivada del SARS-CoV-2-, quepa la posibilidad

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