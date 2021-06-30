La cuenta de pago básica como alternativa a la exclusión financiera

El acceso a los servicios bancarios por parte de los consumidores se torna imprescindible en la medida en que condiciona el acceso a otros tantos servicios básicos y a prestaciones o ayudas públicas que permiten el desarrollo de la vida en unas condiciones mínimamente adecuadas. Pese a ello, la escalada en las políticas de comisiones que, desde hace algunos años, vienen implementando las principales entidades de crédito que operan en nuestro país (y que concentran la mayor parte del mercado bancario) suponen un empeoramiento progresivo y generalizado de las condiciones de las cuentas de pago. En los últimos meses, son numerosas las entidades que vienen aplicando modificaciones en las condiciones de los contratos que entrañan un brutal incremento en el precio de las comisio

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