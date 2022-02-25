Telecos: desistimiento y abusos por la instalación de servicios

En el sector de las telecomunicaciones, altamente caracterizado por la inmediatez y el empleo de técnicas de comunicación a distancia en la contratación, uno de los principales problemas que viene afectando a los usuarios deriva del cobro, por parte de las operadoras, de elevados importes en concepto de gastos asociados a la instalación de los servicios tras el ejercicio en plazo, por parte de los consumidores, del derecho de desistimiento que legalmente les asiste. El derecho de desistimiento, con origen en las políticas legislativas de la Unión Europea, puede definirse como la facultad irrenunciable que se le reconoce al consumidor para desligarse de un contrato previamente celebrado, extinguiéndolo o dejándo

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