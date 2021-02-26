Proteger a los usuarios ante la subida de comisiones de la banca

Las principales entidades de crédito en España han iniciado desde hace unos años una escalada en sus políticas de comisiones que se traduce en un empeoramiento progresivo y generalizado de las condiciones de las cuentas de pago. Las nuevas políticas de los bancos están reduciendo notablemente la capacidad de los consumidores para decantarse por opciones que ofrezcan alternativas al abono de elevadas comisiones de mantenimiento y obligan, en la práctica, a la contratación servicios adicionales que entrañan una merma para la economía de los usuarios y los sitúan en una posición de mayor grado de vinculación y dependencia. Así, en los últimos meses, son numerosas las entidades qu

Únete gratis para acceder a este contenido Hacerme socioIniciar sesión