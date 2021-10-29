Banca y seguros
Banca: Cada vez más comisiones y menos servicios
Desde hace algunos meses, un número importante de entidades vienen implementando políticas que entrañan el cobro de cantidades por la retirada de efectivo en ventanilla.
Por Jesús Benítez
España-29/10/2021
En las últimas décadas venimos siendo testigos de una profunda transformación de la sociedad llevada a cabo por singulares avances tecnológicos sin precedentes históricos previos parecidos. La implementación de las tecnologías de la información y comunicación en la adquisición de bienes y en la contratación y prestación de servicios viene dando lugar a un cambio de paradigma en lo que respecta, entre otras circunstancias, a los modos en que se relacionan los empresarios y los consumidores y usuarios.
Aunque lo anterior afecta de forma generalizada a todos los sectores económicos, no es menos cierto que, en los últimos años, los servicios bancarios vienen experimentando un inte
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