La realidad oculta tras numerosas líneas 118

La regulación actual establece que las numeraciones cortas cuyas cifras iniciales comienzan por 118 -compuestos de cinco dígitos: 118AB- están atribuidas en España a los servicios de información sobre números de abonado (también conocidos como servicios de directorio). Los servicios de directorio, básicamente, consisten en el suministro de información a los usuarios sobre los números de los abonados del servicio telefónico, pudiendo los proveedores de este tipo de servicios aportar, adicionalmente, otros datos identificativos tales como direcciones de correo electrónico y nombres de dominio, o suministrar información elaborada a partir de guías comerciales o páginas amarillas, con pl

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