Telecos y privacidad
La realidad oculta tras numerosas líneas 118
El descenso en el uso de estas líneas ha venido acompañado de la proliferación de prácticas fraudulentas por parte de los operadores telefónicos para obtener un mayor beneficio económico.
Por Jesús Benítez
España-30/10/2020
La regulación actual establece que las numeraciones cortas cuyas cifras iniciales comienzan por 118 -compuestos de cinco dígitos: 118AB- están atribuidas en España a los servicios de información sobre números de abonado (también conocidos como servicios de directorio). Los servicios de directorio, básicamente, consisten en el suministro de información a los usuarios sobre los números de los abonados del servicio telefónico, pudiendo los proveedores de este tipo de servicios aportar, adicionalmente, otros datos identificativos tales como direcciones de correo electrónico y nombres de dominio, o suministrar información elaborada a partir de guías comerciales o páginas amarillas, con pl
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