¿Qué derechos te asisten para hacer valer la garantía de tus productos?

Ante la falta de conformidad del producto que compré hace meses, ¿quién elige la solución del problema, el vendedor o el comprador?, ¿tengo derecho a que me devuelvan el precio abonado por un producto defectuoso?, ¿de qué plazo dispongo para reclamar? Entre otras cuestiones, con frecuencia la asociaciones de consumidores y usuarios como FACUA-Consumidores en Acción reciben peticiones de asesoramiento de parte de sus socios, y consumidores en general, que giran en torno al régimen de garantía legalmente previsto para los bienes de consumo que se adquieren, de ahí la motivación de contribuir a la formación y el asesoramiento en la materia a los efectos de dotar a los consumidores y usuarios de las h

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