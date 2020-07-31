Los suministros esenciales en tiempos de pandemia

El acceso al agua y a suministros energéticos como la electricidad o el gas tiene un carácter esencial en el ámbito doméstico para el bienestar de las personas, ya que no solo asegura un nivel básico de confort, sino que garantiza un desarrollo vital mínimo ligado a acciones tan elementales como el propio sustento, el aseo, la conservación de alimentos, la cocina, la iluminación, la climatización o la disposición de agua caliente sanitaria. Pese a que la disponibilidad y el acceso a dichos servicios se encuentran íntimamente ligados al desarrollo de la vida en unas condiciones de dignidad mínimamente adecuadas e inherentes a la propia naturaleza humana, y se constituye, además, como condición imprescindible para el ejercicio de los derechos fundamentales que nuestra Carta Magna c

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