Salud y alimentación
La intervención de los consumidores en la cadena alimentaria
Resulta imprescindible dotar a los usuarios de mecanismos que permitan la corrección de los desequilibrios que afectan a la cadena alimentaria.
Por Jesús Benítez
España-30/12/2021
La importancia del sector agroalimentario deriva no sólo de la necesidad de satisfacer y garantizar la alimentación adecuada de la población, sino también de sus profundas implicaciones sociales y medioambientales, su vinculación con el desarrollo y progreso del medio rural y su innegable valor estratégico para la economía nacional.
Con carácter general, una de las principales vulnerabilidades que presenta el sector agroalimentario responde a la diversidad de operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de los alimentos y a la propia configuración del mercado. El sector productivo se ve afectado por un alto grado de atomización en el que se integran empresas de pequeña dimensión, a la vez que la industria agroalimentaria la conforman g
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