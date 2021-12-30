La intervención de los consumidores en la cadena alimentaria

La importancia del sector agroalimentario deriva no sólo de la necesidad de satisfacer y garantizar la alimentación adecuada de la población, sino también de sus profundas implicaciones sociales y medioambientales, su vinculación con el desarrollo y progreso del medio rural y su innegable valor estratégico para la economía nacional. Con carácter general, una de las principales vulnerabilidades que presenta el sector agroalimentario responde a la diversidad de operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de los alimentos y a la propia configuración del mercado. El sector productivo se ve afectado por un alto grado de atomización en el que se integran empresas de pequeña dimensión, a la vez que la industria agroalimentaria la conforman g

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