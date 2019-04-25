Lydia López
José Luis Fernández ‘Kois’: «La ciudadanía debe organizarse y defender la necesidad de un cambio de prioridades en la agenda política»
En su libro Huertopías, el sociólogo explora cómo la agricultura urbana puede servir como camino para construir un mundo mejor.
30/12/2025
Lucía Jiménez: «Las mujeres nos enfrentamos a entrevistas de trabajo donde nos preguntan por ser madres»
A lo largo de su carrera, esta periodista reconvertida en mentora de emprendedores ha podido conocer la brecha de género que existe en el mundo empresarial.
31/7/2020
Cayetano Pleguezuelos: «En Holanda los fondos a la investigación se ven como inversión, no subvención»
Este biotecnólogo cordobés acaba de descubrir que una cepa de la bacteria E. coli podría contribuir al desarrollo del cáncer de colon.
9/4/2020
El negocio del miedo: mascarillas contra el coronavirus
De no llegar a 4 euros hace días a venderse por 1.000. Detrás de la histeria colectiva siempre hay alguien que saca partido aprovechándose del terror de los consumidores.
27/2/2020
Smart Toys o cómo poner un espía a tus hijos
Los juguetes conectados pueden recopilar datos de los niños, pero también de la propia casa y de su familia, para cederlos a terceros y en el peor de los casos, para que algún 'hacker' tenga el camino hecho.
31/1/2020
Caseros, sedentarios y digitales
Un 75% de los jóvenes prefiere quedarse en casa chateando a salir. Las nuevas tecnologías han modificado la forma de vivir, pero ¿será todo a mejor?
29/11/2019
Financiar la vareniclina o cómo quedarse a medio gas
Sanidad incluirá un fármaco para dejar de fumar, aunque se olvida de momento de endurecer la ley para acabar con el tabaco antes de que cree la adicción.
2/10/2019
Mi primer engaño del ‘marketing’
La publicidad crea necesidades que no existen, tanto que los consumidores llegan a comprar un aceite de oliva para niños que no se diferencia en nada del que ya hay en el mercado. Bueno, sí, es mucho más caro.
28/6/2019
Los peligros de la antivacunación
Después de décadas de control inmunológico, los movimientos en contra de las vacunas, sin ninguna evidencia científica, hacen que vuelvan los contagios por el virus del sarampión a escala mundial.
25/4/2019