Los peligros de la antivacunación

En 1980 el sarampión causaba más de dos millones de muertes al año en el mundo. Entonces no estaba generalizado entre la población el uso de la vacuna. Ahora, cuando creíamos que esta enfermedad estaba casi desaparecida, o al menos controlada, la situación ha cambiado y a principios de abril hemos conocido la existencia de un nuevo brote en la capital del mundo desarrollado, Nueva York. ¿El motivo? No es que haya una mutación del virus ni que las vacunas ya no tengan efecto para su prevención. Es, simplemente, que el movimiento antivacunas cada vez acoge a más adeptos sin que haya pruebas científicas que avalen sus teorías. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece unos datos provisi

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