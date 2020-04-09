Salud y alimentación
Cayetano Pleguezuelos: «En Holanda los fondos a la investigación se ven como inversión, no subvención»
Este biotecnólogo cordobés acaba de descubrir que una cepa de la bacteria E. coli podría contribuir al desarrollo del cáncer de colon.
Por Lydia López
España-09/04/2020
Con sólo 27 años, Cayetano Pleguezuelos Manzano es uno de los autores de una investigación que puede ser un antes y un después en el tratamiento y prevención del cáncer de colon. Y es que este joven talento emigrado de España acaba de publicar en la revista Nature que ha descubierto junto a sus compañeros Jens Puschhof y Axel Rosendahl Huber, de los grupos de investigación dirigidos por Hans Clevers y Ruben van Boxtel, que una cepa de la bacteria E. coli podría liberar una toxina que contribuiría al desarrollo del cáncer de colon. Andaluz nacido en Córdoba, ahora está estudiando su doctorado en el Ins
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