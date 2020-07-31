Lucía Jiménez: «Las mujeres nos enfrentamos a entrevistas de trabajo donde nos preguntan por ser madres»

Tras estudiar periodismo y especializarse en productividad, creatividad y storytelling, Lucía Jiménez Vida tiene claro que el camino del emprendimiento es duro y más aún cuando la que lo ejerce es una mujer, por las mayores limitaciones a la hora de desarrollar su carrera profesional y conciliar su vida familiar. A sus poco más de 30 años, Jiménez es consultora estratégica de marketing y mentora de emprendedores de España y Latinoamérica. Ahora, se ha creado a sí misma para ayudar a centenares de mujeres a tener más vida para sí mismas y para los suyos a través de sus redes y academia de formación. Estudiaste periodismo, pero tuviste que reinventarte formándote en marketing y redes sociales y ahora has emprendid

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