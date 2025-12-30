Salud y alimentación
José Luis Fernández ‘Kois’: «La ciudadanía debe organizarse y defender la necesidad de un cambio de prioridades en la agenda política»
En su libro Huertopías, el sociólogo explora cómo la agricultura urbana puede servir como camino para construir un mundo mejor.
Por Lydia López
España-30/12/2025
Sociólogo experto internacional en soberanía alimentaria, José Luis Fernández Casadevante (Madrid, 1978), o como le gusta que le llamen, ‘Kois’, es un gran defensor de los huertos urbanos.
Trabaja en la Cooperativa Garúa en labores de consultoría para municipios e instituciones, creando proyectos de innovación e investigaciones relacionadas con las transiciones ecosociales en campos como el urbanismo, los movimientos sociales, la economía solidaria y la alimentación. Es docente en distintas universidades, colaborador en medios de comunicación como eldiario.es, CTXT o Climática
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