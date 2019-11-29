Salud y alimentación
Caseros, sedentarios y digitales
Un 75% de los jóvenes prefiere quedarse en casa chateando a salir. Las nuevas tecnologías han modificado la forma de vivir, pero ¿será todo a mejor?
Por Lydia López
España-29/11/2019
¡A las diez en casa! ¿Quién no ha recibido alguna vez esta frase al salir de con los amigos? La eterna lucha de los padres: saber dónde estaban sus hijos y con quién. Porque antes, hace muchos años, cuando salían por la puerta para estar con los amigos, la única norma era «en casa a tal hora». Igual que para quedar era «en tal sitio, a tal hora» y al final todos se encontraban.
Después, la sociedad evolucionó con las nuevas tecnologías y los jóvenes salían con su teléfono móvil, lo que hacía todo más fácil para localizarlos y hablar con ellos si era necesario. Y con los amigos, si no se encontraban, se mensajeaban y listo.
Pero todo
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