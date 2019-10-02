Financiar la vareniclina o cómo quedarse a medio gas

Por primera vez, el Sistema Nacional de Salud incluirá un medicamento para dejar de fumar, la vareniclina, entre los fármacos que se pueden recetar. Ya lo hizo antes la comunidad de Navarra, pero es a partir de ahora cuando será financiado en todo el país. El Ministerio de Sanidad ha hecho cálculos y asegura que se podrán beneficiar de esta medida, de entrada, unas 70.000 personas. Por ahora no parece estar mal esta incorporación si tenemos en cuenta que la adicción al tabaco provoca, según el propio ministerio, unas 50.000 muertes al año en España. No obstante, ya avisan los expertos de que por sí solo el medicamento no es efectivo: se debe hacer a la vez terapia supervisada por el médico de familia. Así lo apunta en el diario El País la responsable del Grupo de Tabaqui

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