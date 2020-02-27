El negocio del miedo: mascarillas contra el coronavirus

Miedo. Es lo que mueve el mundo y aquellos que buscan enriquecerse lo saben. Ahora está pasando con la crisis del coronavirus o Covid-19, su nombre oficial. Las noticias de la propagación de este virus acrecientan la histeria de los consumidores, que acuden en masa a farmacias y establecimientos para acabar con las existencias de las mascarillas quirúrgicas y el gel desinfectante. Da igual que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indique que las personas sin síntomas respiratorios no requieren su uso «dado que no hay pruebas de su utilidad para proteger a personas sanas» y recuerde que su utilización debe dejarse a enfermos y a quienes cuidan de ellos en viviendas y hospitales. La demanda de estos productos creció la semana pasada un 8.000% con respecto a la misma f

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