Mi primer engaño del ‘marketing’

Desde el momento en el que los bebés comienzan a alimentarse de algo más que no es la leche, nos llenamos de dudas al asaltarnos en el supermercado decenas de productos llenos de dibujitos y colorines que, en ocasiones, nos indican que son «sólo para niños» o especialmente indicados para ellos. Ahí están en las estanterías, diciéndonos que están llenos de vitaminas, hierro y demás componentes nutricionales que van a hacer que nuestros hijos crezcan los más grandes y fuertes que se han visto nunca. Muchos padres, inocentes, se decantarán por ese «mi primer yogur», esas –«mis primeras»– galletas supuestamente repletas de vitaminas y fibra o por aquellos cereales que e

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