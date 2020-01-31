Smart Toys o cómo poner un espía a tus hijos

Las jugueterías han cambiado. Los balones, bicicletas o muñecas de trapo han pasado, en muchos casos, a un segundo plano para dejar espacio a los Smart Toys, o lo que es lo mismo, los juguetes conectados o inteligentes. Y es que ahora es difícil encontrar a un niño que no tenga en su poder algún dispositivo con software que le permita interactuar con él mediante la voz o conectarse a internet. Robots que hablan y parecen tener personalidad propia, smartwatches que recogen información de quien lo lleva, tabletas o móviles con las que pueden jugar con otros usuarios, o vehículos y drones teledirigidos que llevan una cámara incorporada. Todos ellos son capaces de recopilar datos de los más pequeños del hogar, pero también de la propia casa y de su familia,

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