FACUA Cádiz denuncia al festival La Movida Sound por cobrar de gastos de gestión y limitar el derecho al reembolso
La organizadora del evento sólo permite la devolución de la entrada en caso de cancelación del evento, restringiendo otros supuestos en los que la legislación permite resolver el contrato o reclamar el dinero.
FACUA.org
Cádiz-22/07/2026
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