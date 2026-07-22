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FACUA Cádiz denuncia al festival La Movida Sound por cobrar de gastos de gestión y limitar el derecho al reembolso

La organizadora del evento sólo permite la devolución de la entrada en caso de cancelación del evento, restringiendo otros supuestos en los que la legislación permite resolver el contrato o reclamar el dinero.

FACUA.org
Cádiz-22/07/2026
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FACUA Cádiz ha denunciado ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía a la empresa organizadora del festival La Movida Sound, Costa Puerto Festival AIE, por incluir en las condiciones de contratación diversas prácticas que vulneran la normativa de protección d

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