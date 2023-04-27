Clara Grima: «El talento matemático es actualmente una de las riquezas más robustas de cualquier país»

Clara Grima (Coria del Río, 1971) es doctora en matemáticas por la Universidad de Sevilla, institución de la que es profesora titular en el departamento de Matemática Aplicada I. Actualmente preside la comisión de divulgación de la Real Sociedad Matemática Española (RSME). Su labor divulgadora le ha llevado a obtener numerosos reconocimientos de prestigio como el Premio ‘Ciencia en acción’, el Premio Cosce a la difusión de la ciencia, el Premio Meridiana e incluso ha sido incluida en la lista Forbes entre las personas más influyentes de 2022. Lo más reciente ha sido la aprobación por unanimidad por parte del pleno del Ayuntamiento de Sevilla para dar a una plaz

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