Institucional
FACUA, en Acción
Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de marzo y abril.
España-27/04/2023
Durante los meses de marzo y abril, FACUA-Consumidores en Acción ha seguido con su labor de defensa de los derechos de consumidores y usuarios, siguiendo con especial atención todo lo relacionado con la escalada de precios en los alimentos.
En el marco de esta campaña, la asociación ha criticado la inacción por parte del Gobierno de España para adoptar medidas concretas y eficaces que ayuden a frenar la escalada de precios en la cesta de la compra, una vez demostrado que el efecto de la rebaja del IVA a los productos básicos ha sido mínimo.
Así, FACUA ha continuado con su labor de vigilar los precios de los alimentos en los superm
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