Decepcionante ley de atención al cliente

Resulta lamentable el humo y la falta de ambición que rodea a la ley de servicios de atención a la clientela que ha recibido este 27 de abril el visto bueno del Congreso de los Diputados y pasa ahora al Senado. El Ministerio de Consumo ha optado por no atender nuestras reivindicaciones y aprobar cualquier cosa, una norma que no molestase demasiado a las grandes empresas, pero que le sirviese para apuntarse una ley en el currículum. La norma comenzó a elaborarse a partir del borrador que la primera ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Mariano Rajoy, Ana Mato

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