Puestos de ferias y casetas: ¿Cuáles son mis derechos?

Es cierto que el carácter esporádico y eventual de las fiestas de primavera genera en el consumidor una falsa sensación en las relaciones de consumo, que se traduce en permitir determinadas conductas o abusos que bajo ningún concepto dejaríamos pasar en nuestra cotidianidad. El ambiente de jolgorio y jarana típico de las ferias o verbenas provoca en el consumidor la sensación de ausencia de regulación y anarquía en sus relaciones comerciales, que acaba por determinar que soportemos prácticas abusivas y la vulneración de nuestros derechos. Sin embargo, como consumidores tenemos que saber que nuestros derechos al consumir cualquier producto en los establecimientos de feria son prácticamente los mism

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