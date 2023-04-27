Ocio y cultura
José Manuel Rebollo: «Me gusta trabajar en el cine independiente, es más artesanal»
El joven cineasta portuense nos cuenta sus orígenes en el sector audiovisual, el valor simbólico en algunos de sus trabajos y algunos aspectos clave de su nueva película 'Sola'.
Por Imanol Beristain
España-27/04/2023
José Manuel Rebollo (El Puerto de Santa María, 1991) es un director de cine, productor y guionista. Se inició profesionalmente en el sector audiovisual en 2015 con su cortometraje Laura, que quedó entre los 100 finalistas de los 900 que se presentaron al festival internacional de cortos online Notodofilmfest.
Posteriormente grabó los cortos Extraño (2016), Te dejo (2017), En un momento (2018),
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