Reclamaciones en transporte aéreo: sin noticias del Gobierno

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicó en el BOE del pasado 17 de marzo de 2022 la Orden TMA/201/2022, de 14 de marzo. Esta norma conlleva como novedad la creación de un sistema alternativo de resolución de conflictos para los consumidores que sufran alguna clase de controversia con una aerolínea, todo ello con el propósito de que los viajeros en avión no tengan que verse obligados a ir a los juzgados cuando sufran un problema con la aerolínea de turno. Más concretamente, esta Orden se encuentra dirigida a desarrollar un sistema de resolución de conflictos alternativo (ADR) por el que los pasajeros de avión puedan resolver las controversias que sufran con las aerolíneas relativas

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