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#234 / Julio 2026
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La UE aviva el incendio de la Alejandría digital

En este número

Emprendo tres nuevas causas judiciales contra Vito Quiles|Europa y los derechos de los pasajeros de avión|FACUA, en acción|La excusa del combustible|Crónica consumerista|Miguel Ríos: «Lo que me mantiene joven es tener un alma contestataria y un corazón zurdo»|FACUA te asesora sobre… hoteles y alojamientos turísticos|Consumers International: la voz global de los consumidores|Nuestros socios triunfan|Un papa en el Congreso|La UE aviva el incendio de la Alejandría digital
Telecos y privacidad

Emprendo tres nuevas causas judiciales contra Vito Quiles

El agitador de extrema derecha me ha acusado de 13 delitos.

Por Rubén Sánchez
Motor y viajes

Europa y los derechos de los pasajeros de avión

El crecimiento de la derecha y la extrema derecha en Europa está frenando las agendas progresistas y debilitando normas que, en su momento, representaron avances significativos.

Por Olga Ruiz
Compras y publicidad

FACUA, en acción

Crónica de las actuaciones más importantes desarrolladas por la asociación durante los meses de mayo y junio.

Motor y viajes

La excusa del combustible

Las orientaciones de la Comisión europea sobre los recargos por el sobreprecio del combustible han dejado abierta una peligrosa vía para las aerolíneas.

Por Gabriela Camayd
Compras y publicidad

Crónica consumerista

Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de mayo y junio.

Ocio y cultura

Miguel Ríos: «Lo que me mantiene joven es tener un alma contestataria y un corazón zurdo»

El cantautor granadino saca su lado más combativo, político y directo en una entrevista donde repasa su trayectoria profesional y advierte de la deriva social actual.

Por Rubén Sánchez
Motor y viajes

FACUA te asesora sobre… hoteles y alojamientos turísticos

En estas fechas, miles de personas se disponen a disfrutar de sus vacaciones y para ello, han contratado hoteles u otros alojamientos turísticos.

Compras y publicidad

Consumers International: la voz global de los consumidores

Fundada inicialmente en 1960, se planteó con el objetivo para estrechar las relaciones entre las organizaciones de consumidores de diferentes lugares del mundo.

Por Paco Sánchez Legrán
Compras y publicidad

Nuestros socios triunfan

Así han sido algunos de los casos que hemos resuelto en defensa de nuestros socios en los últimos meses.

Ocio y cultura

Un papa en el Congreso

La visita de León XIV a España nos dejó la estampa de contemplar a un líder religioso proclamar sus postulados religiosos a los representantes de la soberanía popular española.

Por Miguel Ángel Serrano
Ocio y cultura

La UE aviva el incendio de la Alejandría digital

El paso de la propiedad a la licencia de uso está provocando un grave perjuicio para los usuarios, que ven como ya no son dueños de los productos que compran.

Por Nacho Tudela

Nuestro equipo

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Rubén Sánchez García
Secretaría
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Equipo de redacción
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