Institucional
Crónica Consumerista
Una reseña de las principales acciones de nuestras asociaciones y delegaciones territoriales durante los meses de marzo y abril.
España-27/04/2023
Durante los meses de marzo y abril, las asociaciones y delegaciones territoriales de FACUA han seguido ejerciendo su actividad de defensa de los consumidores.
FACUA Madrid ha reclamado al Ayuntamiento la devolución de las tarifas cobradas a los usuarios por el renovado servicio de alquiler de bicis públicas BiciMad desde que el alcalde José Luis Martínez-Almeida anunciase su carácter gratuito; ha vuelto a pedirle que de una vez por todas acabe de forma inmediata con las instalaciones de las denominadas «cocinas fantasma».
La asociaci&o
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