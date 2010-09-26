FACUA informa
Boletín semanal número 100
26/09/2010
FACUA Jaén promueve el Día sin Compras
FACUA Castilla y León se prepara para el Día sin Compras
Condenada una constructora a pagar más de 167.000 euros a veintisiete socios de FACUA Castilla y León
FACUA y la Associació Provincial d'Auto-taxi de Lleida aclaran las tarifas del taxi en el municipio
FACUA Cádiz reparte folletos de su campaña un Día Sin Compras
FACUA valora positivamente el pacto alcanzado sobre los servicios mínimos de transporte
FACUA considera que la subida eléctrica es el resultado de una política energética plegada a los intereses empresariales
El portavoz de FACUA contesta a las preguntas de los lectores de '20minutos.es'
FACUA Córdoba imparte charlas de formación a los colectivos más vulnerables
FACUA Córdoba participa en una mesa redonda dentro de los cursos de verano de Corduba 2010
Tarragona, San Sebastián y Murcia tienen las tarifas de taxis más elevadas de las cuarenta y cinco ciudades analizadas por FACUA
FACUA Andalucía edita una guía sobre las actuaciones protegidas en materia de vivienda
FACUA pide responsabilidad a Gobierno y sindicatos para que los servicios mínimos sean equilibrados
Organizaciones sociales de Andalucía muestran su apoyo a la huelga general
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