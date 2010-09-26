FACUA informa

Boletín semanal número 100
26/09/2010

FACUA Jaén promueve el Día sin Compras

FACUA Castilla y León se prepara para el Día sin Compras

Condenada una constructora a pagar más de 167.000 euros a veintisiete socios de FACUA Castilla y León

FACUA y la Associació Provincial d'Auto-taxi de Lleida aclaran las tarifas del taxi en el municipio

FACUA Cádiz reparte folletos de su campaña un Día Sin Compras

FACUA valora positivamente el pacto alcanzado sobre los servicios mínimos de transporte

FACUA considera que la subida eléctrica es el resultado de una política energética plegada a los intereses empresariales

El portavoz de FACUA contesta a las preguntas de los lectores de '20minutos.es'

FACUA Córdoba imparte charlas de formación a los colectivos más vulnerables

FACUA Córdoba participa en una mesa redonda dentro de los cursos de verano de Corduba 2010

Tarragona, San Sebastián y Murcia tienen las tarifas de taxis más elevadas de las cuarenta y cinco ciudades analizadas por FACUA

FACUA Andalucía edita una guía sobre las actuaciones protegidas en materia de vivienda

FACUA pide responsabilidad a Gobierno y sindicatos para que los servicios mínimos sean equilibrados

Organizaciones sociales de Andalucía muestran su apoyo a la huelga general

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