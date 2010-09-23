FACUA valora positivamente el pacto alcanzado sobre los servicios mínimos de transporte
La organización muestra su satisfacción con el acuerdo al que finalmente han llegado Gobierno y sindicatos.
FACUA.org
España-23/09/2010
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente el acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos para los servicios mínimos de transporte durante la huelga general.
La asociación considera este pacto un ejemplo a seguir para evitar que se utilicen los servicios m&ia