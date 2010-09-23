Nuestras accionesHuelga general

FACUA valora positivamente el pacto alcanzado sobre los servicios mínimos de transporte

La organización muestra su satisfacción con el acuerdo al que finalmente han llegado Gobierno y sindicatos.

FACUA.org
España-23/09/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente el acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos para los servicios mínimos de transporte durante la huelga general.

La asociación considera este pacto un ejemplo a seguir para evitar que se utilicen los servicios m&ia

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos