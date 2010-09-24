FACUA Cádiz reparte folletos de su campaña un Día Sin Compras
Apoya la huelga general y promueve esta de consumo ante la puesta en marcha de medidas para que la crisis la paguen las víctimas y no los culpables.
FACUA.org
Cádiz-24/09/2010
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Representantes de la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA repartirán el lunes 27 de septiembre el material que la Asociación ha editado informando a los consumidores sobre los motivos por los que, además de apoyar la huelga general convocad