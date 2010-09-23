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FACUA considera que la subida eléctrica es el resultado de una política energética plegada a los intereses empresariales

Con la subida de octubre, el recibo del usuario medio se habrá encarecido por encima de un 30% en poco más de 3 años.

FACUA.org
España-23/09/2010
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FACUA-Consumidores en Acción considera que la desproporcionada e injustificada subida eléctrica anunciada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio es el resultado de una política energética plegada a los intereses empresariales.

FACUA lamenta que el G

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