FACUA considera que la subida eléctrica es el resultado de una política energética plegada a los intereses empresariales
Con la subida de octubre, el recibo del usuario medio se habrá encarecido por encima de un 30% en poco más de 3 años.
FACUA.org
España-23/09/2010
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