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FACUA y la Associació Provincial d'Auto-taxi de Lleida aclaran las tarifas del taxi en el municipio

Las tarifas de Lleida ocupan la décima posición, y no la segunda, entre las cuarenta y cinco ciudades analizadas por FACUA.

FACUA.org
Cataluña-24/09/2010
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FACUA-Consumidores en Acción y la Associació Provincial d’Auto-taxi de Lleida han emitido un comunicado de prensa conjunto en el que aclaran cuáles son las tarifas del taxi vigentes en el municipio.

Tras conversaciones mantenidas entre ambas asociaciones, han co

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