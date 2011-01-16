FACUA informa

Boletín semanal número 116
16/01/2011

'El Intermedio' cuenta cómo Intereconomía manipuló la campaña de FACUA para aparentar que fomenta denuncias a fumadores

FACUA presenta 614 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco ante las 17 comunidades autónomas

FACUA presenta otras 234 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en seis comunidades y las dos ciudades autónomas

FACUA Cádiz y el Ayuntamiento de Jerez presentan la campaña 'En rebajas, también tienes derechos'

FACUA Andalucía firma un convenio con la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía

'La Gaceta' aclara que manipuló un artículo del presidente de FACUA para que pareciese que fomenta denuncias contra fumadores

FACUA presenta las primeras 142 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en empresas y organismos públicos

Más de 30.000 usuarios han escrito ya a Zapatero para mostrarle su rechazo al tarifazo eléctrico

Los martes, FACUA en 'Julia en la Onda'

'La Gaceta' reescribe un artículo de opinión del presidente de FACUA para hacer creer que fomenta la denuncia contra fumadores

Campaña de FACUA: los consumidores comienzan a denunciar fraudes en las rebajas

FACUA denuncia al sector eléctrico por incumplir el plan de sustitución de contadores

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