FACUA presenta otras 234 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en seis comunidades y las dos ciudades autónomas
En empresas y organismos de Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Ceuta y Melilla.
FACUA.org
España-13/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción trasladará este jueves a las autoridades sanitarias 234 denuncias planteadas por los usuarios por incumplimientos de la nueva Ley del tabaco en empresas y organismos de Asturias (nueve), Castilla-La Mancha (veintitrés), Comunidad Valenciana (cincu