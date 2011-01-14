FACUA presenta 614 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco ante las 17 comunidades autónomas
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga, provincias con más denuncias. Es el primer bloque correspondiente a las planteadas por los usuarios en los dos primeros días de vigencia de la norma.
FACUA.org
España-14/01/2011
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