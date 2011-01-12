Nuestras accionesPlanteadas por los usuarios en FACUA.org/leydeltabaco

FACUA presenta las primeras 142 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en empresas y organismos públicos

En Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra. Entre ellos, noventa y nueve establecimientos de hostelería, catorce centros sanitarios y las sedes de diez organismos públicos.

FACUA.org
España-12/01/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado este miércoles a las autoridades sanitarias de Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra las primeras 142 denuncias planteadas por los usuarios por incumplimientos de la nueva Ley del tabaco en empresas y organismos.

E

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos