FACUA presenta las primeras 142 denuncias por incumplimientos de la Ley del tabaco en empresas y organismos públicos
En Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra. Entre ellos, noventa y nueve establecimientos de hostelería, catorce centros sanitarios y las sedes de diez organismos públicos.
FACUA.org
España-12/01/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha trasladado este miércoles a las autoridades sanitarias de Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia y Navarra las primeras 142 denuncias planteadas por los usuarios por incumplimientos de la nueva Ley del tabaco en empresas y organismos.
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